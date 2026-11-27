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Європейські лідери дедалі менше побоюються відкритого конфлікту з адміністрацією Дональда Трампа. Брюссель готовий жорсткіше відстоювати власні інтереси у питаннях підтримки України, оподаткування американських технологічних корпорацій та оборонних закупівель.

Зміна настроїв пов'язана з ослабленням позицій республіканців після проміжних виборів у США, а також попередніми торговельними конфліктами та суперечками щодо допомоги Україні.

Європейські політики, за даними Politico, починають сприймати протистояння з Вашингтоном як менш ризиковане, ніж поступки американській адміністрації.

Одним із можливих кроків ЄС є запровадження 3% податку на цифрові доходи американських технологічних гігантів, зокрема Google, Meta та Amazon. Також обговорюється надання переваги європейським виробникам під час оборонних закупівель за кошти Євросоюзу, що може обмежити доступ американських компаній до контрактів.

Попри розбіжності, єдності всередині ЄС немає. Люксембург побоюється наслідків цифрового податку, а Румунія виступає за збереження доступу до американських оборонних технологій. Водночас Брюссель продовжує розглядати фінансову підтримку України, зокрема кредит на €45 млрд та передбачені у наступному семирічному бюджеті €100 млрд.

Європейські дипломати вважають, що значна частина конфліктів із Вашингтоном уже відбулася, тому подальші поступки Трампу не обов'язково допоможуть уникнути тиску з боку США.

Джерело: Politico.

Європейські дипломати критикують ідею Джареда Кушнера щодо гарантій безпеки для України, які могли б базуватися на принципах 5-ї статті НАТО.

володимир путін під час приватних контактів погодився з тим, що після завершення війни Україна може отримати від США та європейських партнерів гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, за умови, що на українській території не розміщуватимуть бази чи війська Альянсу.

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх місяців неодноразово порушували на закритих зустрічах із представниками України та європейських країн питання можливого вступу Києва до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

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