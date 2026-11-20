Во Влоцлавеке, Польша, шведская теннисистка Кайса Ринальдо Перссон обыграла Гину Файстель со счетом 6:4, 6:2 в стартовом матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Встреча длилась 113 минут и принесла Швеции первое очко в противостоянии. Об этом сообщает Interia Sport.

Дебют Файстель в сборной

Для 23-летней Файстель этот поединок стал дебютом в составе национальной сборной Польши в Кубке Билли Джин Кинг. Ее включили в команду после отказа Майи Хвалиньской от выступления во Влоцлавеке. Польская сборная начала противостояние в ослабленном составе: в предварительную заявку не вошли Ига Свёнтек, Магда Линетт и Магдалена Френх, а позднее также выбыли Хвалиньская и Катажина Кава.

В первом сете Файстель имела шансы на брейк при счете 2:1 и позднее, однако Перссон отыграла обе возможности благодаря подаче. В седьмом гейме шведка обратилась за медицинской помощью после неудачного движения на корте, а вокруг ее колена наложили повязку. После возобновления игры Перссон сделала брейк, довела преимущество до 5:3 и выиграла партию 6:4.

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Швеция повела в противостоянии

В начале второго сета Файстель удержала свою подачу, а также имела два брейк-пойнта на 2:0. Однако первый брейк в партии оформила Перссон. Шведка увеличила отрыв до 4:1, а при счете 5:2 завершила матч на собственной подаче.

После стартовой игры счет в противостоянии Польши и Швеции составляет 1:0 в пользу шведской команды. Далее на корт должны были выйти Мартина Кубка и Кайса Хеннеманн. Для победы в плей-офф необходимо выиграть три матча.

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