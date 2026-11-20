В российском Тамбове на территории детского сада «Солнышко» открыли стелу в честь участников войны против Украины. Композиция состоит из красной звезды с буквами Z, O и V, а также изображений российских военных и белых журавлей. По данным местных журналистов, это первый подобный памятник, установленный непосредственно на территории российского детского сада за почти пять лет полномасштабной войны.

Стелу установили на территории детского сада «Солнышко». Она состоит из трёх частей: в центре расположена красная звезда с буквами Z, O и V, а по бокам — две плиты. На одной изображены белые журавли, на другой — российские военные.

На церемонию пригласили представителей местных властей, так называемых Z-волонтеров и ветеранов войны против Украины. Заместитель главы администрации Тамбова Наталья Полунина заявила, что педагоги и дети таким образом «вносят свой вклад в общее дело победы». Она также обратилась к воспитанникам детского сада и объяснила, что российские военные якобы воюют ради того, чтобы дети могли ходить в детский сад, жить, смеяться, улыбаться и дружить. «Защитники нашей Родины сегодня сделали для нас с вами, чтобы мы ходили в детский сад, чтобы мы жили, чтобы мы смеялись, улыбались, дружили», — сказала Полунина.

На открытии выступил и один из ветеранов войны Николай Артемов. Он прибыл на мероприятие в инвалидной коляске и обратился к детям со словами о важности знания истории. «У тех, кто не знает истории, нет будущего», — заявил Артемов. Он добавил, что детям нужно рассказывать, как и почему началась так называемая «СВО». По его словам, это должно помочь им говорить о войне «с высоко поднятой головой».

Идею памятника нашли в интернете

Директор детского сада «Солнышко» Светлана Любимова рассказала, что идею установить памятник участникам войны она вместе с сотрудниками учреждения нашла в интернете. Сначала замысел представили местным чиновникам. Те его одобрили. Окончательный вид композиции с буквами Z, V и изображением белых журавлей разработала одна из сотрудниц детского сада.

Таким образом, стела стала не просто мемориальным объектом, а частью пространства, где ежедневно находятся дошкольники. Во время открытия представители власти и участники мероприятия прямо говорили с детьми о войне и российской армии.

Как в российских детских садах чтят участников войны

До этого в детских садах разных регионов России уже появлялись объекты, посвящённые войне против Украины. В частности, такие экспозиции открывали в Белгородской, Нижегородской и Челябинской областях, а также в Приморском крае.

Однако ранее это были преимущественно «стены памяти», стенды с портретами погибших военных, небольшие музейные уголки и другие тематические экспозиции. В некоторых детских садах историю войны против Украины сочетали с рассказами о предыдущих войнах, прежде всего о Второй мировой.

В случае с Тамбовом речь идет об отдельной мемориальной стеле на территории дошкольного учреждения. Именно поэтому местные журналисты называют её первым подобным сооружением в России, установленным непосредственно в детском саду за почти пять лет войны.

Сколько мемориалов в честь участников войны установлено в России

По данным, которые в конце 2026 года приводили российские источники, в стране установили около 3500 мемориальных досок и более 1120 стел и мемориалов в честь участников войны против Украины.

Также именами так называемых «героев СВО» были названы 363 улицы, 118 аллей и скверов, а также 133 образовательных учреждения. Эти цифры озвучил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал армии Виктор Горемыкин. Об этом сообщало российское государственное агентство ТАСС.

Открытие стелы в Тамбове стало ещё одним примером того, как российские власти и учреждения переносят символику и тематику войны в образовательное пространство для самых маленьких детей. Об открытии сообщило местное издание «Новости Тамбова».

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