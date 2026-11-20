Сборная Норвегии победила в смешанном командном турнире по прыжкам с трамплина в норвежском Лиллехаммере, набрав 1012,4 балла. Польская команда в составе Анны Твардош, Мацея Кота, Камилы Карпель и Кацпера Томасьяка заняла седьмое место с результатом 676,6 балла. Об этом сообщает Interia Sport.

Результаты командного турнира

После первой серии польский квартет имел 313,5 балла и вышел во вторую серию. Анна Твардош прыгнула на 103,5 и 118,5 метра, Мацей Кот — на 123 и 108 метров. Камила Карпель показала результаты 95,5 и 102 метра, а Кацпер Томасьяк — 124,5 и 129,5 метра.

Второе место в турнире заняла Япония с 951,3 балла, третьей стала Австрия — 893,5 балла. Соревнования проходили на трамплине Lysgårdsbakken.

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Таблица Кубка наций

По итогам смешанного командного турнира Норвегия лидирует в Кубке наций с 200 очками. У Японии 175 очков, у Австрии — 150. Далее располагаются Словения — 125, Германия — 100, Финляндия — 75, Польша — 50 и Италия — 25 очков.

В Лиллехаммере запланированы еще четыре индивидуальных соревнования. В субботу женский турнир должен начаться в 14:35 по польскому времени, мужской — в 16:50. В воскресенье женская квалификация запланирована на 10:30, сам турнир — на 12:00; мужская квалификация должна стартовать в 14:30, а соревнования — в 16:00.

Следующий этап пройдет 28 и 29 ноября в финской Руке на трамплине Rukatunturi HS 142.

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