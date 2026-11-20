Россия намерена добиваться возмещения около 222 млрд долларов за замороженные в Евросоюзе резервы Центрального банка РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

По её словам, соответствующие требования содержатся в иске российского Центробанка к бельгийскому депозитарию Euroclear. В мае Московский арбитражный суд удовлетворил иск и постановил взыскать указанную сумму.

Захарова также пригрозила Европе «чувствительными ответными мерами».

После начала полномасштабного вторжения в Украину на Западе заморозили около 300 млрд долларов суверенных активов РФ. Примерно 200 млрд долларов из них хранятся в Европе, в частности в Euroclear.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отреагировала на инициативу британского министра обороны Веса Стритинга о создании новых каналов коммуникации между Лондоном и Москвой.

Европейский Союз должен взять под собственное управление замороженные счета Центрального банка России, хранящиеся в депозитарии Euroclear. С такой инициативой выступили евродепутаты. По их мнению, это позволит создать резервный механизм финансирования Украины на случай, если имеющихся источников международной поддержки окажется недостаточно.

Швеция вновь подняла вопрос о замороженных активах России.

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