Шведская принцесса София и принц Карл Филипп отправились в совместную поездку. На опубликованных фотографиях принцесса София и её супруг позируют у бюста поэта Густава Фрединга в его мемориальной усадьбе Альстерс, расположенной в регионе Вермланд. Для поездки София выбрала клетчатое пальто, а её волосы были уложены в объёмные локоны.

«Сегодня начинается двухдневная поездка по графству Вермланд. Традиция, которую мы очень ценим! В течение дня будем сообщать здесь новости», — говорится в подписи к снимкам.

Для первого выхода принцесса София выбрала уютный и стильный осенний образ с акцентом на контрасте фактур и цветов. На ней было двубортное шерстяное пальто прямого кроя длиной до колен серого цвета в крупную графитово-синюю и терракотово-оранжевую клетку с классическими лацканами, темно-серый трикотажный свитер с высоким воротником и широкие длинные брюки-палаццо кремового цвета.

София распустила длинные каштановые волосы, уложив их мягкими объёмными волнами на прямой пробор, а её макияж был выполнен в естественных тёплых тонах.

А принц Карл Филипп выбрал классическое двубортное шерстяное пальто насыщенного темно-синего цвета, рубашку и галстук в диагональную бело-голубую полоску, а также прямые костюмные брюки темно-синего цвета со стрелками. На ногах у него были черные кожаные туфли-оксфорды.

Об этом супруги сообщили на своей странице в Instagram.

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