瑞典的索菲亚公主和卡尔·菲利普王子一同出游。 在公布的照片中，索菲亚公主和她的丈夫在诗人古斯塔夫·弗雷丁位于韦姆兰地区的阿尔斯特斯纪念庄园内，站在诗人的半身像旁合影留念。 此次出行，索菲亚选择了一件格纹大衣，头发则梳成了蓬松的卷发。

“今天开始为期两天的韦姆兰郡之旅。这是一项我们非常珍视的传统！今天我们会在这里发布最新动态，”照片配文写道。

在首次公开亮相中，索菲亚公主选择了一套舒适又时尚的秋季造型，重点突出了质感与色彩的对比。 她身着一件灰色直筒双排扣羊毛大衣，衣长及膝，饰有大块石墨蓝与赤陶色-橙色大格纹，配有经典翻领；内搭深灰色高领针织毛衣，下身则搭配奶油色的宽松长宫廷裤。

索菲亚将一头栗色长发自然垂落，梳成柔和丰盈的波浪卷，中分，妆容则以自然暖色调为主。

而卡尔·菲利普王子则选择了一件深邃的深蓝色经典双排扣羊毛大衣， 搭配白蓝斜条纹衬衫和领带，以及一条带有箭头褶的深蓝色直筒西裤。脚上穿着一双黑色皮质牛津鞋。

这对夫妇在他们的Instagram主页上发布了这一消息。

约旦王后拉尼娅在开普敦的一场活动中展现了优雅风采。

西班牙王后莱蒂齐亚为FAD青年运动成立40周年录制了视频致辞，她目前担任该组织的荣誉主席。 这位王后强调了吸毒和滥用精神活性物质的危害，同时还关注了性别暴力、网络欺凌和数字成瘾等问题。

此前，西班牙王后莱蒂齐亚出席了在马德里举行的、为庆祝该国国庆日而举办的阅兵式。她为此次活动选择了一件浅粉色连衣裙，这件裙子她此前曾穿过。 在宾客们大多身着深蓝色、红色和绿色服装的背景下，王后的装扮以其柔和的色调显得格外醒目。

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