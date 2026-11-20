0:00 / 0:00

Шведські принцеса Софія та принц Карл Філіп вирушили у спільну поїздку. На опублікованих світлинах принцеса Софія та її чоловік позують біля бюста поета Густава Фредінга в його меморіальній садибі Альстерс, розташованій у регіоні Вермланд. Для поїздки Софія обрала картате пальто, а її волосся було укладене в об’ємні локони.

«Сьогодні розпочинається дводенна поїздка по графству Вермланд. Традиція, яку ми дуже цінуємо! Протягом дня повідомлятимемо тут новини », — йдеться у підписі до знімків.

Для першого виходу принцеса Софія обрала затишний та стильний осінній образ із акцентом на контраст фактур та кольорів. На ній було двобортне вовняне пальто прямого крою довжини до колін сірого кольору у велику графітово-синю і теракотово-помаранчеву клітинку з класичними лацканами, темно-сірий трикотажний светр з високим коміром і широкі довгі брюки-палаццо кремового кольору.

Софія розпустила довге каштанове волосся, уклавши його м'якими об'ємними хвилями на прямий проділ, а її макіяж був виконаний у природних теплих тонах.

А принц Карл Філіп обрав класичне двобортне вовняне пальто насиченого темно-синього кольору, сорочку та краватку у діагональну біло-блакитну смужку, а також прямі костюмні штани темно-синього кольору зі стрілками. Взутий був у чорні шкіряні туфлі-оксфорди.

Про це подружжя повідомило на своїй сторінці в Instagram.

Королева Йорданії Ранія продемонструвала елегантний образ на заході в Кейптауні.

Королева Іспанії Летиція записала відеозвернення з нагоди 40-річчя молодіжного руху FAD Youth, почесною президенткою якого вона є. Монархиня наголосила на небезпеці вживання наркотиків і психоактивних речовин, а також звернула увагу на проблеми гендерного насильства, кібербулінгу та цифрових залежностей.

Раніше королева Іспанії Летиція відвідала військовий парад у Мадриді, присвячений Національному дню країни. Для заходу вона обрала світло-рожеву сукню, яку вже вдягала раніше. На тлі гостей, які переважно з’явилися в темно-синіх, червоних і зелених вбраннях, образ королеви вирізнявся ніжними відтінками.

Читай нас у