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У першому півріччі 2026 року російська влада вимагала від Google видалити 547 тисяч матеріалів. Це на 62% більше, ніж за попередні шість місяців, і рекордний показник за останні 15 років.

Понад 99% претензій російських органів стосувалися посилань у пошуковій видачі Google. Ще 0,3% вимог припадали на відео в YouTube і така сама частка — на контент в інших сервісах компанії.

Загалом російська влада надіслала Google 21,2 тисячі запитів, у яких зазначала одразу кілька одиниць контенту. У 58,1 тисячі матеріалів наглядові органи вбачали можливе порушення авторських прав, ще в 1,5 тисячі — загрозу національній безпеці Росії.

Крім того, 220 матеріалів стосувалися наркотиків, 89 — порнографії, 59 — насильства, 53 — розпалювання ненависті та 51 — пропаганди самогубства. Через критику уряду російська влада вимагала видалити 32 матеріали.

Водночас майже 486 тисяч одиниць контенту потрапили до категорії «інше». У звіті Google не уточнюється, з яких саме причин російські органи вимагали їх видалення.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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