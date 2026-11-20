W pierwszym półroczu 2026 roku rosyjskie władze zażądały od Google usunięcia 547 tysięcy treści. To o 62% więcej niż w poprzednich sześciu miesiącach i rekordowy wynik w ciągu ostatnich 15 lat.

Ponad 99% zgłoszeń rosyjskich organów dotyczyło linków w wynikach wyszukiwania Google. Kolejne 0,3% wniosków dotyczyło filmów na YouTube, a taki sam odsetek – treści w innych serwisach firmy.

W sumie rosyjskie władze przesłały do Google 21,2 tysiąca wniosków, w których wskazywały od razu kilka elementów treści. W 58,1 tys. materiałów organy nadzorcze dostrzegły potencjalne naruszenie praw autorskich, a w kolejnych 1,5 tys. – zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rosji.

Ponadto 220 materiałów dotyczyło narkotyków, 89 – pornografii, 59 – przemocy, 53 – podżegania do nienawiści, a 51 – propagandy samobójstw. Z powodu krytyki rządu rosyjskie władze zażądały usunięcia 32 materiałów.

Jednocześnie prawie 486 tysięcy treści trafiło do kategorii „inne”. W raporcie Google nie precyzuje się, z jakich konkretnie powodów rosyjskie organy zażądały ich usunięcia.

Informują o tym rosyjskie propagandowe media.

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