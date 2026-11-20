Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przeprosił za swoje wcześniejsze wypowiedzi pod adresem zastępcy szefa Pentagonu Elbridge’a Colby’ego. Wcześniej nazwał krytykę amerykańskiego urzędnika dotyczącą ukraińskich ataków na terytorium Rosji „dość głupią sprawą”.

Według ministra, w środę wieczorem odbył rozmowę telefoniczną z Colbym i przeprosił za sformułowanie, którego użył wcześniej.

„Przeprosiłem za swój dobór słów” – powiedział szef niemieckiego resortu obrony.

Jednocześnie Pistorius podkreślił, że jego stanowisko w sprawie poparcia dla ukraińskich ataków na terytorium Rosji nie uległo zmianie.

„Jednak jasno dałem do zrozumienia – a on (Colby) podziela ten punkt widzenia – że po prostu mamy różne poglądy na tę kwestię” – zaznaczył minister.

Według niego strony „zgodziły się, że ich opinie się rozchodzą”.

Pistorius przyznał również, że jego wcześniejsze sformułowanie było niestosowne. Wyjaśnił, że odpowiadając na pytanie w języku angielskim, niewłaściwie dobrał słowa.

„Nie powinienem był tego robić” – podsumował minister.

Pistorus opowiedział o tym w wywiadzie telefonicznym dla serwisu Politico.

Zastępca ministra obrony USA ds. polityki, Elbridge Colby, wyraził niezadowolenie z ukraińskich ataków na cele w głębi Rosji podczas posiedzenia w Brukseli. Opuścił spotkanie przed jego zakończeniem, a w Niemczech obawiają się, że Waszyngton faktycznie stanął po stronie Moskwy.

UE wezwie przedstawiciela Rosji w związku z atakami na Kijów. Decyzja Brukseli wynika z masowego ataku z 19 listopada, podczas którego uszkodzonych zostało kilka zagranicznych placówek dyplomatycznych w stolicy. Szefowa europejskiej dyplomacji Kaya Kallas ogłosiła również wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy oraz nowe środki nacisku na Rosję, aby doprowadzić do zakończenia wojny.

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