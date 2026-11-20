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Рішення Брюсселя пов’язане з масованою атакою 19 листопада, під час якої були пошкоджені кілька іноземних дипломатичних установ у столиці. Глава європейської дипломатії Кая Каллас також анонсувала посилення підтримки України та нові заходи тиску на Росію, щоб домогтися припинення війни.

Глава європейської дипломатії звернула увагу на те, що російська атака на українську столицю відбулася саме тоді, коли російський диктатор Володимир Путін перебував у китайському Шеньчжені, де брав участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

«Поки Путін ішов червоною доріжкою в Шеньчжені, російські удари влучили в Київ і пошкодили кілька європейських і неєвропейських посольств», – написала Каллас.

За словами очільниці європейської дипломатії, дипломатичні представництва перебувають під захистом міжнародного права. Водночас Росія, наголосила вона, щодня демонструє зневагу до міжнародних норм.

У зв'язку з пошкодженням іноземних посольств Євросоюз вирішив вдатися до дипломатичного реагування. Зокрема, представника Росії при ЄС викличуть для пояснень щодо наслідків російської атаки.

Каллас також заявила, що Європейський Союз посилить допомогу Україні та збільшить тиск на Москву, щоб змусити російське керівництво завершити війну. Водночас конкретних додаткових заходів, які планує запровадити Брюссель, вона не назвала.

Раніше російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.

Нагадаємо, у Києві російським обстрілом пошкоджено центральний корпус університету Драгоманова.

Окрім того, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

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