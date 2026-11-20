Решение Брюсселя связано с массированной атакой 19 ноября, в ходе которой были повреждены несколько иностранных дипломатических представительств в столице. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также объявила об усилении поддержки Украины и новых мерах давления на Россию, чтобы добиться прекращения войны.

Глава европейской дипломатии обратила внимание на то, что российская атака на украинскую столицу произошла именно тогда, когда российский диктатор Владимир Путин находился в китайском Шэньчжэне, где принимал участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Пока Путин шел по красной дорожке в Шэньчжэне, российские удары поразили Киев и повредили несколько европейских и неевропейских посольств», — написала Каллас.

По словам главы европейской дипломатии, дипломатические представительства находятся под защитой международного права. В то же время Россия, подчеркнула она, ежедневно демонстрирует пренебрежение международными нормами.

В связи с повреждением иностранных посольств Евросоюз решил прибегнуть к дипломатическим мерам. В частности, представителя России при ЕС вызовут для дачи объяснений относительно последствий российской атаки.

Каллас также заявила, что Европейский Союз усилит помощь Украине и усилит давление на Москву, чтобы заставить российское руководство завершить войну. В то же время конкретных дополнительных мер, которые планирует ввести Брюссель, она не назвала.

Ранее российские ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела поврежден центральный корпус университета Драгоманова.

Кроме того, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

Читай нас в