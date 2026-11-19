В Кельце, Польша, «Барселона» победила польский гандбольный клуб Industria Kielce со счётом 32:24 в матче Лиги чемпионов. После первого тайма испанская команда вела 18:14 и сохранила преимущество до финальной сирены. Об этом сообщает Interia Sport.

Равное начало матча

Хозяева удачно начали игру в Hala Legionów. После 15 минут счёт был 8:8, а до этого команда из Кельце дважды выходила вперёд на два мяча. Позже Industria Kielce повела 11:9, однако потери в атаке дали «Барселоне» возможность сравнять счёт благодаря быстрым контратакам.

После двухминутного удаления Фарука Юсуфа каталонцы выиграли отрезок со счётом 3:1. В конце первого тайма хозяева допустили несколько ошибок подряд: потеряли мяч, отдали передачу за пределы площадки, не реализовали выгодную возможность и поспешили с броском. Перед перерывом «Барселона» оторвалась на четыре мяча — 18:14.

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Преимущество гостей после перерыва

В начале второго тайма «Барселона» увеличила отрыв до пяти мячей. Вратарь Industria Kielce Деян Милосавлев сделал несколько сейвов подряд, но это не изменило ход игры. На 43-й минуте гости имели преимущество 24:18.

Самыми результативными в составе Industria Kielce стали Тео Монар и Дилан Наи, забросившие по пять мячей. Жюльен Бос записал на свой счёт четыре гола, а Арциом Каралёк, Кирилл Рабчинский и Алекс Влах — по три. Следующие два матча польская команда проведёт на выезде — в Румынии и Дании.

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