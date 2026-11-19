W Kielcach w Polsce Barcelona pokonała polski klub piłki ręcznej Industria Kielce 32:24 w meczu Ligi Mistrzów. Po pierwszej połowie hiszpański zespół prowadził 18:14 i utrzymał przewagę do końcowej syreny. Informuje o tym Interia Sport.

Wyrównany początek meczu

Gospodarze dobrze rozpoczęli spotkanie w Hali Legionów. Po 15 minutach był remis 8:8, a wcześniej zespół z Kielc dwukrotnie wychodził na dwubramkowe prowadzenie. Później Industria Kielce prowadziła 11:9, jednak straty w ataku pozwoliły Barcelonie wyrównać dzięki szybkim kontratakom.

Po dwuminutowej karze dla Faruka Yusufa Katalończycy wygrali fragment meczu 3:1. Pod koniec pierwszej połowy gospodarze popełnili kilka błędów z rzędu: stracili piłkę, podali poza boisko, nie wykorzystali dogodnej okazji i zbyt szybko oddali rzut. Przed przerwą Barcelona odskoczyła na cztery bramki — 18:14.

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Przewaga gości po przerwie

Na początku drugiej połowy Barcelona powiększyła przewagę do pięciu bramek. Bramkarz Industrii Kielce Dejan Milosavljev zaliczył kilka interwencji z rzędu, ale nie zmieniło to przebiegu gry. W 43. minucie goście prowadzili 24:18.

Najskuteczniejsi w zespole Industrii Kielce byli Theo Monar i Dylan Nahi, którzy zdobyli po pięć bramek. Julien Bos zapisał na swoim koncie cztery gole, a Artsiom Karalek, Kyrylo Rabchynskyi i Alex Vlah — po trzy. Dwa kolejne mecze polska drużyna rozegra na wyjeździe — w Rumunii i Danii.

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