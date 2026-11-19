在波兰凯尔采，巴塞罗那在一场欧冠比赛中以32:24击败了波兰手球俱乐部Industria Kielce。上半场结束后，这支西班牙球队以18:14领先，并将优势保持到终场哨响。据Interia Sport报道。

比赛开局势均力敌

主队在Hala Legionów开局不错。15分钟后，比分为8:8，此前凯尔采队曾两次以两球领先。随后Industria Kielce以11:9领先，但进攻中的失误让巴塞罗那凭借快速反击追平了比分。

法鲁克·优素福被罚下两分钟后，加泰罗尼亚队以3:1赢得了一段比赛。上半场末段，主队连续出现几次失误：丢失球权、将传球送出场外、错失良机，并仓促出手。中场休息前，巴塞罗那将领先优势扩大到四球——18:14。

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下半场客队占据优势

下半场开始时，巴塞罗那将领先优势扩大到五球。Industria Kielce门将德扬·米洛萨夫列夫连续完成几次扑救，但这并未改变比赛进程。第43分钟，客队以24:18领先。

Industria Kielce得分最多的是特奥·莫纳尔和迪兰·纳希，两人各进五球。朱利安·博斯攻入四球，阿尔乔姆·卡拉廖克、基里洛·拉布钦斯基和亚历克斯·弗拉赫各进三球。波兰队接下来的两场比赛将在客场进行，分别在罗马尼亚和丹麦。

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