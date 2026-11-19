Великобритания и Норвегия совместно профинансируют строительство двух боевых катеров для Украины. На этот проект страны выделят более 100 млн фунтов стерлингов — это около 120 млн евро. Новые 30-метровые суда будут оснащены ракетным вооружением и системами противовоздушной обороны. Они помогут украинским военным защищать Черное море и торговый коридор.

Проект реализуется в рамках Коалиции морских возможностей — международной инициативы, которая помогает развивать Военно-морские силы Украины. Великобританию и Норвегию называют сопредседателями этой коалиции. Оба катера будут строиться в Великобритании. Каждый из них будет иметь длину около 30 метров. Общая стоимость проекта превысит 100 млн фунтов стерлингов. Финансирование будет распределено поровну: половину суммы предоставит британская сторона, другую половину — Норвегия.

Новые суда оснастят современными системами противовоздушной обороны, ракетным вооружением и средствами самозащиты. По данным британского правительства, по своим возможностям они будут схожи с фрегатами, но обойдутся значительно дешевле. Это позволит усилить украинский флот без затрат на строительство крупных военных кораблей.

В британском правительстве подчеркивают, что катера будут обладать как наступательными, так и оборонительными возможностями. Они помогут украинским военным противодействовать воздушным атакам, защищать побережье и сдерживать российские силы в Чёрном море. Кроме того, суда должны усилить способность Украины защищать собственные морские маршруты. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что совместный проект не только укрепит оборону Черного моря, но и будет иметь значение для безопасности всей Европы. «Этот проект, финансируемый Норвегией и реализуемый здесь, в Великобритании, предоставит Украине принципиально новые возможности. Он не только укрепит оборону Черного моря, но и поддержит европейскую безопасность», — отметил Бернем.

Он также подчеркнул, что безопасные морские маршруты важны для мировой торговли. По его словам, российские атаки в Черном море наносят ущерб не только Украине и ее европейским партнерам, но и странам, которые зависят от поставок продовольствия.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере также подчеркнул, что новые катера помогут Украине защищаться от российской агрессии и поддерживать работу экономики. Отдельно он упомянул об экспорте зерна через Чёрное море, который имеет большое значение для Украины и мирового продовольственного рынка. «Эта совместная норвежско-британская инициатива укрепит способность Украины обороняться, поддерживать украинскую экономику и защищать жизненно важные экспортные товары, в частности поставки зерна через Чёрное море», — заявил Стере.

Как новые катера помогут защищать Чёрное море

Одна из главных целей проекта — усилить защиту украинского морского коридора. Он работает с сентября 2023 года и позволяет Украине экспортировать зерно и другие товары через черноморские порты, несмотря на российскую угрозу. По данным правительства Норвегии, с начала работы по коридору было перевезено уже 200 миллионов тонн грузов. Более половины этого объема составило зерно. Морские перевозки остаются важными для украинской экономики, ведь они позволяют продавать продукцию за рубеж и поддерживать работу экспортеров.

Россия неоднократно наносила удары по украинским портам, судам и инфраструктуре, связанной с морскими перевозками. Поэтому защита торговых маршрутов требует не только береговой обороны, но и возможностей самого флота. Новые катера должны стать частью этой системы защиты. Их скорость и вооружение позволят выполнять различные задачи на море. В частности, речь идет о противодействии угрозам с воздуха, охране побережья и защите важных маршрутов. В то же время британское правительство отмечает, что суда должны укрепить не только текущие оборонные возможности Украины, но и долгосрочную безопасность на море.

Кто еще поддерживает украинский флот

Великобритания и Норвегия возглавляют Коалицию морских возможностей, созданную для поддержки украинских ВМС. Ее задача — помогать Украине получать необходимое оборудование, развивать флот и укреплять способность защищать собственные морские границы.

В строительстве новых катеров также будут участвовать европейские производители. Они будут поставлять системы, отдельные компоненты и оборудование для судов. Таким образом, в проект будут привлечены не только британские и норвежские средства, но и оборонные технологии и производственные возможности других стран Европы. Для Норвегии помощь Украине является частью более широкой программы поддержки — Программы Нансена. Страна продолжает оказывать военную и гражданскую помощь, в частности для укрепления обороноспособности Украины.

Таким образом, новые катера должны усилить украинский флот и помочь защищать Чёрное море, побережье и торговые маршруты. При этом конкретные сроки строительства и передачи судов в сообщениях правительств Великобритании и Норвегии не уточняются. О финансировании строительства катеров 19 ноября 2026 года сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Европейские страны готовят план размещения многонациональных сил на территории Украины. Военных могут направить после прекращения боевых действий, чтобы помочь обеспечить безопасность страны и сдержать новое вторжение России.

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