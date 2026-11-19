Велика Британія та Норвегія спільно профінансують будівництво двох бойових катерів для України. На проєкт країни виділять понад 100 млн фунтів стерлінгів — це близько 120 млн євро. Нові 30-метрові судна матимуть ракетне озброєння та системи протиповітряної оборони. Вони допоможуть українським військовим захищати Чорне море й торговельний коридор.

Проєкт реалізують у межах Коаліції морських можливостей — міжнародної ініціативи, яка допомагає розвивати Військово-морські сили України. Велику Британію та Норвегію називають співголовами цієї коаліції. Обидва катери будуватимуть у Великій Британії. Кожен із них матиме довжину близько 30 метрів. Загальна вартість проєкту перевищить 100 млн фунтів стерлінгів. Фінансування розподілять порівну: половину суми надасть британська сторона, іншу половину — Норвегія.

Нові судна оснастять сучасними системами протиповітряної оборони, ракетним озброєнням і засобами самозахисту. За даними британського уряду, за своїми можливостями вони будуть подібними до фрегатів, але обійдуться значно дешевше. Це дасть змогу посилити український флот без витрат на будівництво великих військових кораблів.

У британському уряді наголошують, що катери матимуть як наступальні, так і оборонні можливості. Вони допоможуть українським військовим протидіяти повітряним атакам, захищати узбережжя та стримувати російські сили в Чорному морі. Також судна мають посилити здатність України захищати власні морські маршрути. Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що спільний проєкт не лише зміцнить оборону Чорного моря, а й матиме значення для безпеки всієї Європи. «Цей проєкт, що фінансується Норвегією та реалізується тут, у Великій Британії, надасть Україні принципово нові можливості. Він не лише посилить оборону Чорного моря, а й підтримає європейську безпеку», — зазначив Бернем.

Він також наголосив, що безпечні морські маршрути важливі для світової торгівлі. За його словами, російські атаки в Чорному морі шкодять не лише Україні та її європейським партнерам, а й країнам, які залежать від постачання продовольства.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере також підкреслив, що нові катери допоможуть Україні захищатися від російської агресії та підтримувати роботу економіки. Окремо він згадав про експорт зерна через Чорне море, який має велике значення для України та світового продовольчого ринку. «Ця спільна норвезько-британська ініціатива посилить здатність України оборонятися, підтримувати українську економіку та захищати життєво важливі експортні товари, зокрема поставки зерна через Чорне море», — заявив Стере.

Як нові катери допоможуть захищати Чорне море

Одна з головних цілей проєкту — посилити захист українського морського коридору. Він працює з вересня 2023 року та дає змогу Україні експортувати зерно й інші товари через чорноморські порти попри російську загрозу. За даними уряду Норвегії, від початку роботи коридором перевезли вже 200 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу становило зерно. Морські перевезення залишаються важливими для української економіки, адже дають змогу продавати продукцію за кордон і підтримувати роботу експортерів.

Росія неодноразово атакувала українські порти, судна та інфраструктуру, пов’язану з морськими перевезеннями. Тому захист торговельних маршрутів потребує не лише берегової оборони, а й можливостей самого флоту. Нові катери мають стати частиною цієї системи захисту. Їхні швидкість і озброєння дадуть змогу виконувати різні завдання на морі. Зокрема, йдеться про протидію загрозам з повітря, охорону узбережжя та захист важливих маршрутів. Водночас британський уряд зазначає, що судна мають посилити не лише поточні оборонні можливості України, а й довгострокову безпеку на морі.

Хто ще підтримує український флот

Велика Британія та Норвегія очолюють Коаліцію морських можливостей, створену для підтримки українських ВМС. Її завдання — допомагати Україні отримувати необхідне обладнання, розвивати флот і посилювати здатність захищати власні морські кордони.

У будівництві нових катерів також братимуть участь європейські виробники. Вони постачатимуть системи, окремі компоненти та обладнання для суден. Таким чином, до проєкту залучать не лише британські й норвезькі кошти, а й оборонні технології та виробничі можливості інших країн Європи. Для Норвегії допомога Україні є частиною ширшої програми підтримки — Програми Нансена. Країна продовжує надавати військову та цивільну допомогу, зокрема для зміцнення обороноздатності України.

Отже, нові катери мають посилити український флот і допомогти захищати Чорне море, узбережжя та торговельні маршрути. При цьому конкретні строки будівництва й передачі суден у повідомленнях урядів Великої Британії та Норвегії не уточнюються. Про фінансування будівництва катерів 19 листопада 2026 року повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

Європейські країни готують план розміщення багатонаціональних сил на території України. Військових можуть направити після припинення бойових дій, щоб допомогти гарантувати безпеку країни та стримати новий напад Росії.

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