В Мадриде готовят необычный концерт: на сцене должен выступить вымышленный певец Антонио Рома, созданный с помощью искусственного интеллекта. Поскольку самого артиста не существует, его образ воплотит настоящий музыкант — 33-летний Диего Амадор-младший. Выступление запланировано на 3 февраля 2027 года, а билеты на него уже активно продаются.

Антонио Рома — виртуальный исполнитель, созданный с помощью искусственного интеллекта. Несмотря на то, что такого певца нет в реальной жизни, он уже успел собрать немалую аудиторию. Проект запустили в августе 2026 года. За три месяца страница Антонио Ромы в Instagram набрала более 350 тысяч подписчиков. На Spotify его ежемесячно слушают более 100 тысяч пользователей. А два видео на YouTube уже преодолели отметку в миллион просмотров каждое.

Создатели проекта объясняют, что искусственный интеллект не создает всю музыку самостоятельно. Тексты песен и мелодии они пишут сами, а ИИ используют для аранжировки и вокала. То есть за виртуальным артистом стоит команда реальных людей, которая работает над его музыкой и имиджем. Сам Антонио Рома также не скрывает, что является вымышленным персонажем. В видеообращении к подписчикам он прямо заявил, что не является человеком, а существует как концепция. Там же виртуальный певец сообщил о предстоящем концерте, на котором его заменит живой музыкант.

Выступление состоится 3 февраля 2027 года в мадридском концертном зале Galileo Galilei. Организаторы планируют продать почти 500 билетов по цене 25 евро каждый. По информации El País, на момент публикации уже раскупили более половины мест.

Кто выйдет на сцену вместо ИИ-певца

Роль Антонио Ромы исполнит 33-летний Диего Амадор-младший из Севильи. Он музыкант и исполнитель фламенко. Организаторы обратили внимание на его внешность, ведь он напоминает виртуального артиста: у него вьющиеся волосы, борода и похожий стиль одежды. Сам Диего признался, что такое сходство его порадовало. В то же время он не станет просто копировать вымышленного певца. Музыкант хочет сыграть этого персонажа, но сохранить собственную индивидуальность.

По словам организаторов, найти исполнителя для такого концерта было непросто. Несколько других музыкантов отказались от предложения из-за того, что проект связан с искусственным интеллектом. Амадор согласился принять участие в выступлении.

Интересно, что сам Диего также использует ИИ в качестве вспомогательного инструмента при работе над музыкой. Участие в проекте он рассматривает не только как необычный сценический опыт, но и как возможность рассказать более широкой аудитории о себе и о фламенко. «Я буду играть этого персонажа, но оставаясь самим собой. Сейчас люди хотят Антонио Рому, но его не существует. Я внесу свой вклад, чтобы люди могли приблизиться к этому образу. А это также мостик к тому, чтобы они начали чуть больше слушать меня и больше слушать фламенко», — пояснил музыкант.

Сейчас на личную страницу Диего Амадора-младшего в Instagram подписаны менее 15 тысяч пользователей. Это значительно меньше, чем аудитория виртуального Антонио Ромы. Поэтому концерт может стать для музыканта способом познакомить новых слушателей со своим творчеством. История Антонио Ромы показывает, как быстро ИИ-персонажи могут набирать популярность в музыкальной индустрии. В данном случае у виртуального певца уже есть тысячи поклонников, собственные песни и проданные билеты на концерт. Но вместо цифрового образа перед публикой будет стоять настоящий человек. Об этом необычном музыкальном проекте 17 ноября написало испанское издание El País.

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