布鲁塞尔的这一决定与11月19日发生的大规模袭击有关，当时首都的几处外国外交机构遭到破坏。 欧盟外交事务负责人卡雅·卡拉斯还宣布将加强对乌克兰的支持，并采取新的施压措施，以促使俄方停止战争。

这位欧盟外交事务负责人指出，俄罗斯对乌克兰首都的袭击恰恰发生在俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京身处中国深圳、参加亚太经济合作组织 （APEC）峰会。

“当普京在深圳走红毯时，俄罗斯的袭击正击中基辅，并损坏了数个欧洲和非欧洲国家的大使馆，”卡拉斯写道。

这位欧盟外交事务负责人表示，外交代表机构受国际法保护。与此同时，她强调，俄罗斯每天都在公然蔑视国际规范。

鉴于外国使馆遭到破坏，欧盟决定采取外交应对措施。具体而言，将传唤俄罗斯驻欧盟代表，就俄方袭击造成的后果作出解释。

卡拉斯还表示，欧盟将加强对乌克兰的援助，并加大对莫斯科的压力，以迫使俄罗斯领导层结束战争。不过，她并未透露布鲁塞尔计划采取的具体额外措施。

此前，俄罗斯的弹道导弹击中了基辅的三座桥梁，导致两岸之间的交通受阻。

需要指出的是，基辅的德拉戈马诺夫大学主楼在俄罗斯炮击中受损。

此外，基辅波迪尔斯基区的一栋办公楼遭无人机击中。

俄罗斯还袭击了基辅州新彼得罗夫茨的一处民宅。

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