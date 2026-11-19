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У Подільському районі столиці вдень 19 листопада зафіксували влучання в триповерхову офісну будівлю. За словами мера Віталія Кличка, на місце події прямують екстрені служби.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 11:34 через загрозу атаки безпілотників. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку для столиці та низки областей.

У місті запровадили жовтий рівень тривоги. Відбій пролунав об 11:52, тож повітряна тривога в Києві тривала 18 хвилин.

Про влучання в офісну будівлю повідомив міський голова Віталій Кличко. Інформація про можливих постраждалих і наслідки удару наразі не наведена.

Джерело: Віталій Кличко

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