У Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі
У Подільському районі столиці вдень 19 листопада зафіксували влучання в триповерхову офісну будівлю. За словами мера Віталія Кличка, на місце події прямують екстрені служби.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 11:34 через загрозу атаки безпілотників. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку для столиці та низки областей.
У місті запровадили жовтий рівень тривоги. Відбій пролунав об 11:52, тож повітряна тривога в Києві тривала 18 хвилин.
Про влучання в офісну будівлю повідомив міський голова Віталій Кличко. Інформація про можливих постраждалих і наслідки удару наразі не наведена.
Джерело: Віталій Кличко
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