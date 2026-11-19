В Подольском районе столицы днём 19 ноября зафиксировали попадание в трёхэтажное офисное здание. По словам мэра Виталия Кличко, к месту происшествия направляются экстренные службы.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 11:34 из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности для столицы и ряда областей.

В городе ввели желтый уровень тревоги. Отбой прозвучал в 11:52, таким образом, воздушная тревога в Киеве длилась 18 минут.

О попадании в офисное здание сообщил мэр Виталий Кличко. Информация о возможных пострадавших и последствиях удара пока не приведена.

Источник: Виталий Кличко

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