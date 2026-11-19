W dzielnicy Podil w stolicy w ciągu dnia 19 listopada odnotowano trafienie w trzypiętrowy budynek biurowy. Jak poinformował burmistrz Witalij Kliczko, na miejsce zdarzenia zmierzają służby ratownicze.

O godz. 11:34 ogłoszono w Kijowie alarm powietrzny z powodu zagrożenia atakiem dronów. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegały przed zagrożeniem dla stolicy i szeregu obwodów.

W mieście ogłoszono żółty poziom alarmu. Sygnał odwołania rozległ się o godz. 11:52, więc alarm powietrzny w Kijowie trwał 18 minut.

O trafieniu w budynek biurowy poinformował burmistrz Witalij Kliczko. Na razie nie podano informacji o ewentualnych ofiarach i skutkach uderzenia.

Źródło: Witalij Kliczko

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