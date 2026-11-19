德国总理弗里德里希·梅尔茨表示，欧洲伙伴正将阿联酋视为未来乌克兰—俄罗斯—欧洲—美国四方会谈的潜在举办地之一， 但关于具体地点的最终决定尚未作出。据“Censor.NET”报道，他于2026年11月19日星期四在柏林举行的“愿议联盟”会议总结新闻发布会上发表了上述言论。

这位德国总理表示，盟国正在寻找一个中立地点，以便在此阐述欧洲的共同立场，并希望俄方能同意这种四方会谈形式。 默茨强调，只有在向乌克兰提供强有力的安全保障并维护其领土完整的前提下，战争才能通过外交途径结束。

与此同时，法国总统埃马纽埃尔·马克龙指出，由乌克兰、俄罗斯、欧洲和美国参与的谈判不会仅限于一次会议，而是将进行一系列谈判。

来源：Censor.NET。

“志同道合联盟”峰会已在柏林拉开帷幕，泽连斯基出席了会议。11月19日的会议将有近40个国家的代表参加，他们将讨论实现乌克兰持久和平的条件、对基辅的进一步援助以及停火后的安全保障。

此前，库什纳和维特科夫已前往柏林，与泽连斯基及欧洲各国领导人进行磋商。

欧洲各国正在制定在乌克兰境内部署多国部队的计划。待战斗行动停止后，这些部队可能会被派往乌克兰，以帮助保障该国安全并遏制俄罗斯的再次进攻。

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