德国国防部长鲍里斯·皮斯托瑞斯就此前针对五角大楼副部长埃尔布里奇·科尔比的言论致歉。 此前，他曾将这位美国官员对乌克兰袭击俄罗斯领土的批评称为“相当愚蠢的事情”。

据该部长称，周三晚间他与科尔比通了电话，并就此前使用的措辞致歉。

“我为自己的措辞选择了道歉，”这位德国国防部长表示。

与此同时，皮斯托里乌斯强调，他支持乌克兰对俄罗斯境内发动打击的立场并未改变。

“但我同时也明确表示——而且他（科尔比）也认同这一观点——我们只是在这个问题上看法不同，”这位部长指出。

据他介绍，双方“已就意见分歧达成共识”。

皮斯托里乌斯还承认，他之前的表述不妥。他解释说，在用英语回答问题时，自己选词不当。

“我不该那样做，”这位部长总结道。

皮斯托里乌斯在接受《Politico》电话采访时透露了这一情况。

美国国防部负责政策事务的副部长埃尔布里奇·科尔比在布鲁塞尔举行的会议上，对乌克兰袭击俄罗斯境内目标的行为表示不满。 他提前离开了会议，而德国方面则担心华盛顿实际上已站在了莫斯科一边。

欧盟将就基辅遭袭一事传唤俄罗斯代表。布鲁塞尔的这一决定与11月19日的大规模袭击有关，当时首都的几处外国外交机构遭到破坏。 欧盟外交事务负责人卡雅·卡拉斯还宣布将加强对乌克兰的支持，并采取新的施压措施，以促使俄罗斯停止战争。

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