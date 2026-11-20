Министр обороны Германии Борис Писториус принес извинения за свои предыдущие высказывания в адрес заместителя главы Пентагона Элбриджа Колби. Ранее он назвал критику американского чиновника в отношении украинских ударов по территории России «довольно глупой вещью».

По словам министра, в среду вечером он провел телефонный разговор с Колби и извинился за формулировку, которую использовал ранее.

«Я извинился за свой выбор слов», — сказал глава немецкого оборонного ведомства.

В то же время Писториус подчеркнул, что его позиция в отношении поддержки украинских ударов по российской территории не изменилась.

«Но я также четко дал понять — и он (Колби) разделяет эту точку зрения, — что у нас просто разные взгляды на этот вопрос», — отметил министр.

По его словам, стороны «согласились с тем, что их мнения расходятся».

Писториус также признал, что его предыдущая формулировка была неуместной. Он пояснил, что, отвечая на вопрос на английском языке, неправильно подобрал выражение.

«Я не должен был этого делать», — подытожил министр.

Об этом Писториус рассказал в телефонном интервью Politico.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби выразил недовольство украинскими ударами по целям в глубине России во время заседания в Брюсселе. Он покинул встречу до её окончания, а в Германии опасаются, что Вашингтон фактически встал на сторону Москвы.

ЕС вызовет представителя России в связи с ударами по Киеву. Решение Брюсселя связано с массированной атакой 19 ноября, в ходе которой были повреждены несколько иностранных дипломатических учреждений в столице. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также анонсировала усиление поддержки Украины и новые меры давления на Россию, чтобы добиться прекращения войны.

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