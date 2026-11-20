В первом полугодии 2026 года российские власти потребовали от Google удалить 547 тысяч материалов. Это на 62 % больше, чем за предыдущие шесть месяцев, и рекордный показатель за последние 15 лет.

Более 99% претензий российских органов касались ссылок в поисковой выдаче Google. Еще 0,3% требований приходилось на видео на YouTube и такая же доля — на контент в других сервисах компании.

Всего российские власти направили Google 21,2 тысячи запросов, в которых указывали сразу несколько единиц контента. В 58,1 тысячи материалов надзорные органы усматривали возможное нарушение авторских прав, ещё в 1,5 тысячи — угрозу национальной безопасности России.

Кроме того, 220 материалов касались наркотиков, 89 — порнографии, 59 — насилия, 53 — разжигания ненависти и 51 — пропаганды самоубийства. Из-за критики правительства российские власти потребовали удалить 32 материала.

В то же время почти 486 тысяч единиц контента попали в категорию «прочее». В отчете Google не уточняется, по каким именно причинам российские органы требовали их удаления.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Компания Google вывезла из РФ большую часть своих сотрудников.

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