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Росія має намір домагатися відшкодування близько 222 млрд доларів за заморожені в Євросоюзі резерви Центробанку РФ.

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, відповідні вимоги містяться в позові російського Центробанку до бельгійського депозитарію Euroclear. У травні Московський арбітражний суд задовольнив позов і постановив стягнути зазначену суму.

Захарова також пригрозила Європі «чутливими заходами у відповідь».

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну на Заході заморозили близько 300 млрд доларів суверенних активів РФ. Приблизно 200 млрд доларів із них зберігаються в Європі, зокрема в Euroclear.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на ініціативу британського міністра оборони Веса Стрітінга щодо створення нових каналів комунікації між Лондоном і Москвою.

Європейський Союз має взяти під власне управління заморожені рахунки Центрального банку Росії, які зберігаються в депозитарії Euroclear. Із такою ініціативою виступили євродепутати. На їхню думку, це дозволить створити резервний механізм фінансування України на випадок, якщо наявних джерел міжнародної підтримки буде недостатньо.

Швеція знову підняла питання заморожених активів Росії.

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