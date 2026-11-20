Збірна Норвегії перемогла у змішаному командному турнірі зі стрибків з трампліна в норвезькому Ліллегаммері, набравши 1012,4 бала. Польська команда у складі Анни Твардош, Мацея Кота, Каміли Карпєль і Кацпера Томасьяка посіла сьоме місце з результатом 676,6 бала. Про це повідомляє Interia Sport.

Результати командного турніру

Після першої серії польський квартет мав 313,5 бала та вийшов до другої серії. Анна Твардош стрибнула на 103,5 і 118,5 метра, Мацей Кот — на 123 та 108 метрів. Каміла Карпєль показала результати 95,5 і 102 метри, а Кацпер Томасьяк — 124,5 та 129,5 метра.

Друге місце в турнірі посіла Японія з 951,3 бала, третьою стала Австрія — 893,5 бала. Змагання відбувалися на трампліні Lysgårdsbakken.

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Таблиця Кубка націй

За підсумками змішаного командного турніру Норвегія очолює Кубок націй із 200 очками. Японія має 175 очок, Австрія — 150. Далі розташувалися Словенія — 125, Німеччина — 100, Фінляндія — 75, Польща — 50 та Італія — 25 очок.

У Ліллегаммері заплановані ще чотири індивідуальні змагання. У суботу жіночий турнір має розпочатися о 14:35 за польським часом, чоловічий — о 16:50. У неділю жіночі кваліфікації заплановано на 10:30, сам турнір — на 12:00; чоловічі кваліфікації мають стартувати о 14:30, а змагання — о 16:00.

Наступний етап відбудеться 28 і 29 листопада у фінській Руці на трампліні Rukatunturi HS 142.

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