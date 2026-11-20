挪威队在挪威利勒哈默尔举行的跳台滑雪混合团体赛中夺冠，得到1012.4分。由安娜·特瓦尔多什、马切伊·科特、卡米拉·卡尔皮耶尔和卡茨佩尔·托马夏克组成的波兰队以676.6分排名第七。据Interia Sport报道。

团体赛结果

第一轮后，波兰四人组得到313.5分并晋级第二轮。安娜·特瓦尔多什跳出103.5米和118.5米，马切伊·科特跳出123米和108米。卡米拉·卡尔皮耶尔的成绩为95.5米和102米，卡茨佩尔·托马夏克的成绩为124.5米和129.5米。

日本队以951.3分获得第二名，奥地利队以893.5分位列第三。比赛在Lysgårdsbakken跳台举行。

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国家杯积分榜

混合团体赛结束后，挪威以200分领跑国家杯。日本队有175分，奥地利队有150分。其后依次是斯洛文尼亚125分、德国100分、芬兰75分、波兰50分和意大利25分。

利勒哈默尔还计划举行四场个人比赛。周六，女子比赛预计于波兰时间14:35开始，男子比赛于16:50开始。周日，女子资格赛安排在10:30，正赛在12:00；男子资格赛预计于14:30开始，比赛于16:00开始。

下一站将于11月28日和29日在芬兰鲁卡举行，比赛场地为Rukatunturi HS 142跳台。

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