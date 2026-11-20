Польский боксёр Виктор Скиба вышел в полуфинал чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет в хорватском Порече. В четвертьфинале весовой категории до 85 кг он единогласным решением судей победил представителя Литвы Мартина Мойсеенко, что гарантировало поляку как минимум бронзовую медаль. Об этом сообщает Interia Sport.

Уступал после первого раунда

Скиба активно начал бой, пытаясь сократить дистанцию с более высоким соперником и перевести поединок в ближний бой. Однако первый раунд трое из пяти судей отдали Мойсеенко — 3:2.

Во втором раунде польский боксёр повысил темп. Рефери вынес литовцу предупреждение, а за две секунды до окончания раунда Скиба точно попал в соперника, после чего тому отсчитали нокдаун. После двух раундов Скиба имел преимущество на всех судейских карточках.

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Два отсчёта и решение 5:0

В заключительном раунде Мойсеенко ещё раз отсчитали нокдаун — за 80 секунд до финального гонга. Поединок завершился победой Скибы со счётом 5:0 по решению судей. Двое арбитров поставили 30:25, ещё трое — 29:27.

До четвертьфинала Скиба победил латвийца Никиту Проховскиса со счётом 4:1. На турнире в Порече победы в своих четвертьфиналах также одержали польские боксёрши Наталия Невядомская в весе до 48 кг, Александра Цирек в категории до 70 кг и Эмилия Котерская в весе до 80 кг.

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