波兰拳手维克托·斯基巴晋级在克罗地亚波雷奇举行的23岁以下欧洲锦标赛半决赛。在85公斤以下级别的四分之一决赛中，他以裁判一致判定击败立陶宛选手马丁·莫伊谢延科，从而确保这名波兰拳手至少获得一枚铜牌。据Interia Sport报道。

首回合落后

斯基巴开局积极，试图缩短与身材更高的对手之间的距离，并将比赛带入近距离对抗。然而，五名裁判中有三人将首回合判给莫伊谢延科，比分为3:2。

第二回合，波兰拳手加快了节奏。裁判向立陶宛拳手提出警告，回合结束前两秒，斯基巴精准击中对手，随后对手被读秒。两回合过后，斯基巴在所有裁判记分卡上均占据优势。

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两次读秒与5:0判定

在最后一回合，莫伊谢延科在终场铃响前80秒再次被读秒。比赛以斯基巴凭裁判判定5:0获胜告终。两名裁判打出30:25，另外三名裁判打出29:27。

在四分之一决赛之前，斯基巴以4:1击败拉脱维亚选手尼基塔·普罗霍夫斯基。在波雷奇举行的赛事中，波兰女拳手娜塔莉亚·涅维亚多姆斯卡在48公斤以下级别、亚历山德拉·齐雷克在70公斤以下级别以及埃米莉亚·科特尔斯卡在80公斤以下级别也分别赢得了自己的四分之一决赛。

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