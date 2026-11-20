Polski bokser Wiktor Skiba awansował do półfinału mistrzostw Europy do lat 23 w chorwackim Poreču. W ćwierćfinale kategorii wagowej do 85 kg jednogłośną decyzją sędziów pokonał reprezentanta Litwy Martyna Moisejenkę, co zagwarantowało Polakowi co najmniej brązowy medal. Poinformował o tym Interia Sport.

Przegrywał po pierwszej rundzie

Skiba rozpoczął walkę aktywnie, starając się skrócić dystans z wyższym rywalem i przenieść pojedynek do zwarcia. Jednak pierwszą rundę trzech z pięciu sędziów przyznało Moisejence — 3:2.

W drugiej rundzie polski bokser podkręcił tempo. Sędzia udzielił Litwinowi ostrzeżenia, a na dwie sekundy przed końcem rundy Skiba precyzyjnie trafił rywala, po czym był on liczony. Po dwóch rundach Skiba miał przewagę na wszystkich kartach punktowych sędziów.

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Dwa liczenia i decyzja 5:0

W ostatniej rundzie Moisejenko był liczony jeszcze raz — 80 sekund przed ostatnim gongiem. Pojedynek zakończył się zwycięstwem Skiby 5:0 decyzją sędziów. Dwóch arbitrów punktowało 30:25, a pozostałych trzech — 29:27.

Przed ćwierćfinałem Skiba pokonał Łotysza Nikitę Prochovskisa 4:1. W turnieju w Poreču zwycięstwa w swoich ćwierćfinałach odniosły także polskie bokserki: Natalia Niewiadomska w wadze do 48 kg, Aleksandra Cyrek w kategorii do 70 kg oraz Emilia Koterska w wadze do 80 kg.

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