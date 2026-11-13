Ле Пен согласилась на встречу с Зеленским — Politico

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен выразила готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако она предложила провести встречу в Брюсселе, а не в Киеве. Свое предложение она объяснила обострением дискуссий в Европе по поводу финансовой поддержки Украины.



Выступая в кулуарах торговой ярмарки в Париже, Ле Пен отметила, что именно Брюссель является подходящим местом для такой встречи, поскольку вопрос финансирования Украины стал предметом острых споров между европейскими государствами.

По её словам, ситуация требует обсуждения не только с украинским президентом, но и в более широком европейском контексте. «Канцлер Германии начинает угрожать людям, это становится проблемой в Европе, и было бы интересно это обсудить», — заявила Ле Пен.

Ле Пен сообщила, что намерена предложить переговоры с Зеленским во время встречи с послом Украины во Франции, запланированной на понедельник.

Об этом пишет Politico.

Напомним, что Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон занимают первые два места во всех пяти сценариях первого тура президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год. По сравнению с концом октября оба политика несколько укрепили поддержку избирателей.