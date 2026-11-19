Футболист Михаил Мудрик в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что связывает обнаружение мельдония в своем организме с «окружением и ситуацией» в сборной Украины. По его словам, запрещенное вещество могло попасть в организм только в Украине, сообщает Interia Sport.

Заявления Мудрика о сборной

Мудрик сказал, что ранее не слышал о мельдонии, а также утверждал, что этот препарат можно получить только в Восточной Европе. Футболист не назвал конкретного человека, которого считает ответственным за ситуацию.

Он также раскритиковал, по его мнению, недостаточный контроль в национальной команде. По словам Мудрика, перед матчами диетолог сборной приносил игрокам таблетки в небольших стаканчиках, которые футболисты должны были принимать. При этом игрок не заявлял, что именно эти таблетки были связаны с обнаружением мельдония.

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Дисквалификация и претензии к федерации

Как пишет Interia Sport, Мудрик не играл в профессиональном футболе с ноября 2024 года до июля 2026 года из-за обнаружения мельдония. Футбольная ассоциация назначила ему четырехлетнюю дисквалификацию, однако футболист обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне и добился успеха. По данным издания, Мудрик признал нарушение антидопинговых правил и согласился на санкцию, соответствовавшую периоду его отстранения от футбола.

Футболист также высказал претензии к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко, заявив о незначительной поддержке со стороны федерации. Он утверждает, что потратил миллионы фунтов на юридические услуги, тренировки, аренду поля и частную физиотерапию, поскольку не мог пользоваться услугами «Челси». Сейчас, по информации издания, Мудрик на правах аренды выступает за «Тоттенхэм» и провел 16 минут из-за травмы голеностопного сустава, которую получил в начале сентября.

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