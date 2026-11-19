足球运动员米哈伊洛·穆德里克在接受记者德米特里·戈登采访时表示，他将其体内检出米屈肼与乌克兰国家队的“周边环境和情况”联系起来。据他所说，这种违禁物质只能在乌克兰进入其体内，Interia Sport报道。

穆德里克关于国家队的声明

穆德里克表示，他此前没有听说过米屈肼，并称这种药物只能在东欧获得。这名球员没有点名他认为应对该情况负责的具体人士。

他还批评国家队的监管不足。穆德里克表示，比赛前，国家队营养师会用小杯子给球员送来药片，球员必须服用。同时，这名球员并未表示这些药片与检出米屈肼有关。

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禁赛与对足协的指责

Interia Sport写道，由于检出米屈肼，穆德里克从2024年11月至2026年7月没有参加职业足球比赛。足球协会对他处以四年禁赛，但这名球员向洛桑体育仲裁法庭提出上诉并获得成功。据该媒体报道，穆德里克承认违反反兴奋剂规则，并同意接受与其被禁止参加足球活动期间相对应的处罚。

这名球员还对乌克兰足球协会主席安德烈·舍甫琴科提出不满，称足协提供的支持很少。他称，因无法使用切尔西的服务，他在法律服务、训练、场地租赁和私人理疗方面花费了数百万英镑。目前，据该媒体消息，穆德里克以租借身份效力于托特纳姆热刺，并因在9月初遭受的踝关节伤势仅出场16分钟。

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