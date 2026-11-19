Piłkarz Mychajło Mudryk w wywiadzie dla dziennikarza Dmytra Gordona oświadczył, że wiąże wykrycie meldonium w swoim organizmie z „otoczeniem i sytuacją” w reprezentacji Ukrainy. Według niego zakazana substancja mogła dostać się do jego organizmu wyłącznie w Ukrainie, informuje Interia Sport.

Wypowiedzi Mudryka o reprezentacji

Mudryk powiedział, że wcześniej nie słyszał o meldonium, a także twierdził, że ten preparat można dostać wyłącznie w Europie Wschodniej. Piłkarz nie wskazał konkretnej osoby, którą uważa za odpowiedzialną za sytuację.

Skrytykował również, jego zdaniem, niewystarczającą kontrolę w drużynie narodowej. Według Mudryka przed meczami dietetyk reprezentacji przynosił zawodnikom tabletki w małych kubeczkach, które piłkarze mieli przyjmować. Jednocześnie zawodnik nie twierdził, że właśnie te tabletki były związane z wykryciem meldonium.

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Dyskwalifikacja i zarzuty wobec federacji

Jak pisze Interia Sport, Mudryk nie grał w zawodowej piłce nożnej od listopada 2024 roku do lipca 2026 roku z powodu wykrycia meldonium. Związek piłkarski nałożył na niego czteroletnią dyskwalifikację, jednak piłkarz odwołał się od decyzji do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie i odniósł sukces. Według publikacji Mudryk przyznał się do naruszenia przepisów antydopingowych i zgodził się na sankcję odpowiadającą okresowi jego zawieszenia w piłce nożnej.

Piłkarz zgłosił również zastrzeżenia wobec prezesa Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrija Szewczenki, oświadczając, że wsparcie ze strony federacji było niewielkie. Twierdzi, że wydał miliony funtów na usługi prawne, treningi, wynajem boiska i prywatną fizjoterapię, ponieważ nie mógł korzystać z usług Chelsea. Obecnie, według informacji publikacji, Mudryk występuje w Tottenhamie na zasadzie wypożyczenia i rozegrał 16 minut z powodu kontuzji stawu skokowego, której doznał na początku września.

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