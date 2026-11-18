Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи встретилась с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Переговоры длились около 30 минут.

Это первая личная встреча лидеров двух стран за семь лет. Последний раз они проводили переговоры в 2019 году, когда японское правительство возглавлял Синдзо Абэ. Встреча состоялась на фоне значительного ухудшения отношений между Токио и Москвой.

В ходе беседы Такаичи подняла вопрос о задержании японского журналиста на территории России и о ситуации вокруг японской табачной компании Japan Tobacco (JT). По данным японского Министерства иностранных дел, премьер-министр донесла Путину позицию Токио по обоим вопросам.

Речь идет о корреспонденте газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи, которого российская Федеральная служба безопасности задержала 13 октября на Сахалине по подозрению в шпионаже. Впоследствии журналиста перевезли в Москву. Японская сторона добивается его скорейшего освобождения.

Еще одним предметом спора стало решение российских властей передать под временное управление российской компании местные предприятия Japan Tobacco. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 5 ноября. Японская компания подтвердила, что четыре ее производственных предприятия в России попали под действие этого решения.

Встреча состоялась на фоне значительного ухудшения отношений между Токио и Москвой после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Япония присоединилась к санкциям против РФ, а Москва неоднократно критиковала позицию японского правительства.

Кроме того, между странами остается нерешенным территориальный спор относительно южных Курильских островов, которые Япония называет Северными территориями. Россия контролирует их после Второй мировой войны, однако Токио продолжает заявлять о своих правах на эти территории.

По информации журналистов, по итогам встречи Такаичи и Путин договорились поддерживать контакты на различных уровнях. В то же время о конкретных договоренностях относительно освобождения журналиста или урегулирования ситуации с активами Japan Tobacco не сообщалось.

Об этом сообщается со ссылкой на японский телеканал Fuji News Network (FNN).

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