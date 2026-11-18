日本首相高市早苗在中国深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间会见了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。会谈持续了约30分钟。

这是两国领导人七年来首次面对面会晤。他们上次会谈是在2019年，当时日本政府由安倍晋三领导。此次会晤是在东京与莫斯科关系显著恶化的背景下举行的。

会谈中，高市贞惠就一名日本记者在俄罗斯境内被拘留一事，以及围绕日本烟草公司（Japan Tobacco，简称JT）的局势提出了问题。 据日本外务省消息，首相向普京传达了东京方面对这两个问题的立场。

此事涉及《北海道新闻》记者今井裕基，他于10月13日在萨哈林岛因涉嫌间谍活动被俄罗斯联邦安全局拘留。随后，该记者被转移至莫斯科。 日方正敦促俄方尽快释放他。

另一项争议焦点是俄罗斯当局决定将日本烟草公司在当地的企业移交一家俄罗斯公司临时管理。弗拉基米尔·普京于11月5日签署了相关法令。日本公司证实，其在俄罗斯的四家生产企业受到该决定的影响。

此次会晤的背景是，自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，东京与莫斯科之间的关系显著恶化。日本加入了针对俄罗斯的制裁行列，而莫斯科则多次批评日本政府的立场。

此外，两国之间关于南千岛群岛（日本称之为北方四岛）的领土争端仍未解决。自第二次世界大战以来，俄罗斯一直控制着这些岛屿，但东京方面继续主张对这些领土拥有主权。

据记者报道，会晤结束后，高市和普京同意在各个层面保持联系。但关于释放记者或解决日本烟草公司资产问题的具体协议，目前尚未有报道。

据日本富士新闻网（FNN）报道。

日本就日本烟草国际公司资产转让一事向俄罗斯提出抗议。

据《日本时报》报道，侵略国俄罗斯的飞机可能侵犯了日本领空。

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