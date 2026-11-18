在巴西的热带雨林中，时隔至少20年，人们首次与一个未接触部落的成员建立了联系。数十名阿瓦原住民走出了部落，前往当地社区寻求食物。

此事发生在巴西东北部的马拉尼昂州。 当时，政府工作组的代表与大约20名前来请求食物的阿瓦族代表进行了会面。这个原住民群体虽然知道外界的存在，但选择不与外界接触。

“在近代历史上，至少在过去几十年里，从未发生过此类与阿瓦族互动的事件，”致力于保护土著人民权利的“生存国际”组织指出。

该组织推测，阿瓦人可能是因为有外来者侵入他们的领地并施加压力，才不得不请求食物。 该组织补充道，此次公布视频是应原住民团体“亚马逊守护者”的要求，该团体一直致力于打击非法砍伐森林和养牛活动。

近几十年来，在亚马逊——世界上最大的热带雨林——中，与世隔绝的原住民群体因非法采矿者、伐木者和小型农场主的入侵而面临威胁。

“生活在完全与世隔绝状态下的阿瓦族人正承受着巨大的压力： 外来者从四面八方侵入他们的领地，将他们逼入一片越来越小的亚马逊雨林区域，而该区域四周已被自然环境遭到彻底破坏的区域所包围，”国际生存组织（Survival International）主任卡罗琳·皮尔斯表示。

该州的一个土著民族组织表示，与阿瓦族人的接触事件凸显了相关部门必须采取谨慎行动的必要性。 该组织强调，不可预见的接触可能对与世隔绝的群体构成严重威胁，特别是存在感染疾病的风险。

巴西土著事务局（Funai）表示，正在调查社交媒体上流传的视频和证词。该机构补充称，已启动接触应急预案，以最大限度地降低土著居民面临的健康风险。

Funai还强调，国家无意与该群体建立联系，官方政策仍坚持保持无接触状态。

据生存国际（Survival International）的数据，南美洲、亚洲和太平洋地区的十个国家共有196个与世隔绝的原住民群体。 其中近95%位于亚马逊地区，而124个社区则位于巴西境内。

据路透社报道，国际生存组织（Survival International）透露了此次“历史性会面”的情况。

研究：武装团体控制着巴西BR-319公路附近的土地 — Mongabay

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