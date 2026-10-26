Дослідження: угруповання контролюють землі поблизу BR-319 у Бразилії — Mongabay

За даними нового дослідження, про яке повідомляє Mongabay, злочинні угруповання, пов’язані з незаконним вирубуванням лісів, незаконним видобутком золота, захопленням земель і тваринництвом, контролюють великі території поблизу автотраси BR-319 у бразильській Амазонії.

Зростання вирубування лісів

Автори роботи зафіксували різке зростання вирубування лісів після 2015 року, коли тодішня президентка Бразилії Ділма Руссефф дозволила перші роботи з утримання дороги. Трасу не обслуговували з 1998 року. Її наступник Жаїр Болсонару обіцяв заасфальтувати шлях, що, за даними дослідження, посилило земельні спекуляції та перетворення великих лісових площ на пасовища.

BR-319 з’єднує міста Манаус і Порту-Велью на півночі бразильської Амазонії. Її центральна ділянка завдовжки 339 кілометрів у сезон дощів переважно непридатна для проїзду. Дорогу збудували за часів військової диктатури в Бразилії у 1970-х роках.

Контроль і незаконні дороги

Провідний автор дослідження, науковець Університету Сан-Паулу Лукас Ферранте, заявив, що недостатній державний нагляд зробив регіон сприятливим для організованої злочинності. За його словами, наркотрафік та екологічні злочини часто використовують ті самі маршрути й фінансові потоки, а тваринництво нерідко застосовують для відмивання коштів від злочинної діяльності.

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Дослідження спиралося на дані про вирубування лісів, супутникові знімки, документи щодо торгівлі худобою та результати п’яти польових експедицій. Ферранте зазначив, що незаконні під’їзні дороги вже у шість разів перевищують довжину BR-319.

За його оцінкою, для перевірки транспорту на всіх уже відкритих другорядних дорогах знадобилося б щонайменше 28 контрольно-пропускних пунктів, де федеральні агенти перевіряли б транспорт на незаконну діяльність.

Плани модернізації траси

У квітні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва ініціював просування робіт на BR-319, скориставшись новою юридичною лазівкою для обходу вимог екологічного ліцензування. Природоохоронці побоюються, що асфальтування дороги може прискорити вирубування лісів і стати переломним моментом для Амазонії.

У вересні адміністрація Лули створила чотири резервати сталого розвитку площею 668 тисяч гектарів поблизу траси. Федеральний уряд також планує облаштувати три контрольні пункти та 170 переходів для безпечного пересування тварин. Водночас дослідження закликає владу переглянути або скасувати дозволи й регуляторні рішення, які уможливлюють подальше поліпшення дороги.

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