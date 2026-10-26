Według nowego badania opisanego przez Mongabay grupy przestępcze powiązane z nielegalnym wylesianiem, nielegalnym wydobyciem złota, zawłaszczaniem ziemi i hodowlą bydła kontrolują rozległe obszary w pobliżu autostrady BR-319 w brazylijskiej Amazonii.

Wzrost wylesiania

Autorzy pracy odnotowali gwałtowny wzrost wylesiania po 2015 roku, gdy ówczesna prezydent Brazylii Dilma Rousseff zezwoliła na pierwsze prace utrzymaniowe na drodze. Trasa nie była utrzymywana od 1998 roku. Jej następca Jair Bolsonaro obiecywał utwardzenie drogi asfaltem, co według badania nasiliło spekulacje gruntami i przekształcanie dużych obszarów leśnych w pastwiska.

BR-319 łączy miasta Manaus i Porto Velho w północnej części brazylijskiej Amazonii. Jej centralny odcinek o długości 339 kilometrów jest w porze deszczowej w większości nieprzejezdny. Drogę zbudowano w czasach dyktatury wojskowej w Brazylii w latach 70. XX wieku.

Kontrola i nielegalne drogi

Główny autor badania, naukowiec z Uniwersytetu São Paulo Lucas Ferrante, stwierdził, że niewystarczający nadzór państwowy uczynił region sprzyjającym dla przestępczości zorganizowanej. Według niego handel narkotykami i przestępstwa środowiskowe często wykorzystują te same trasy i przepływy finansowe, a hodowla bydła jest często wykorzystywana do prania pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej.

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Badanie oparto na danych dotyczących wylesiania, zdjęciach satelitarnych, dokumentach dotyczących handlu bydłem oraz wynikach pięciu ekspedycji terenowych. Ferrante zaznaczył, że nielegalne drogi dojazdowe już sześciokrotnie przewyższają długość BR-319.

Według jego oceny do kontroli transportu na wszystkich już otwartych drogach drugorzędnych potrzebnych byłoby co najmniej 28 punktów kontrolnych, w których agenci federalni sprawdzaliby pojazdy pod kątem nielegalnej działalności.

Plany modernizacji trasy

W kwietniu prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva zainicjował przyspieszenie prac na BR-319, korzystając z nowej luki prawnej, aby obejść wymogi dotyczące licencjonowania środowiskowego. Obrońcy środowiska obawiają się, że asfaltowanie drogi może przyspieszyć wylesianie i stać się punktem krytycznym dla Amazonii.

We wrześniu administracja Luli utworzyła cztery rezerwaty zrównoważonego rozwoju o powierzchni 668 tys. hektarów w pobliżu trasy. Rząd federalny planuje również utworzyć trzy punkty kontrolne i 170 przejść umożliwiających bezpieczne przemieszczanie się zwierząt. Jednocześnie badanie wzywa władze do ponownego przeanalizowania lub cofnięcia zezwoleń i decyzji regulacyjnych, które umożliwiają dalszą modernizację drogi.

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