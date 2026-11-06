Ceny ropy wzrosły w piątek, ponieważ inwestorzy oceniali ryzyko nowej eskalacji militarnej między Stanami Zjednoczonymi a Iranem po wyborach śródokresowych w USA, a także perspektywy przełomu dyplomatycznego. Jak informuje CNBC, kontrakty terminowe na ropę Brent zdrożały o 1,67% — do 99,90 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa WTI wzrosła o 1,43% — do 91,69 dolara za baryłkę.

Ryzyka dla dostaw z Bliskiego Wschodu

Uczestnicy rynku oceniali, czy zakończenie wyborów śródokresowych w USA może otworzyć drogę do nowych działań przeciwko Iranowi, co potencjalnie zagroziłoby dostawom ropy z Bliskiego Wschodu.

Założyciel i prezes Rapidan Energy Group Bob McNally powiedział na antenie CNBC, że ocenia prawdopodobieństwo wznowienia działań wojennych na 80%. Jego zdaniem oba benchmarki ropy mogą przekroczyć poziom 100 dolarów za baryłkę.

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Rozmowy i ataki na statki

Jednocześnie Reuters, powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika, podał, że Iran za pośrednictwem Kataru przekazał Waszyngtonowi propozycję dotyczącą programu nuklearnego. Po tym pojawiły się nadzieje na możliwe rozwiązanie dyplomatyczne.

Iran poinformował również o trzech nowych atakach na tankowce naftowe w Cieśninie Ormuz w czwartek. Dane brytyjskiej służby UK Maritime Trade Operations wskazywały, że ataki na statki trwały z intensywnością zbliżoną do rekordowej.

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