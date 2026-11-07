Francuska Federacja Tenisowa mianowała 40-letniego Gaëla Monfilsa kapitanem reprezentacji Francji w Pucharze Davisa. Rozpocznie pracę podczas kampanii kwalifikacyjnej zespołu, która rusza w lutym, poinformował Cyprus Mail.

Zmiana na stanowisku kapitana

Monfils zastąpił Paula-Henriego Mathieu, który w ubiegłym roku doprowadził francuską reprezentację do ćwierćfinału turnieju. Nowa funkcja Monfilsa jest niegrająca: obejmie on prowadzenie zespołu po zakończeniu własnej zawodowej kariery.

Były numer sześć światowego rankingu oficjalnie zakończył występy w ubiegłym miesiącu. Jego ostatnim turniejem był US Open we wrześniu, gdzie Francuz odpadł w drugiej rundzie. Zawodowa kariera tenisisty trwała 22 lata, podczas których dwukrotnie docierał do półfinałów turniejów wielkoszlemowych.

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Doświadczenie w Pucharze Davisa

Monfils reprezentował Francję w ośmiu edycjach Pucharu Davisa i wygrał 12 z 15 meczów singlowych. W finale w 2014 roku pokonał Rogera Federera w dwóch setach, jednak reprezentacja Francji przegrała wówczas ze Szwajcarią.

Tenisista nie był częścią francuskiej drużyny, która zdobyła dziesiąty tytuł w Pucharze Davisa w 2017 roku. Po nominacji Monfils oświadczył, że chce zbudować prawdziwy projekt zespołowy i stworzyć dynamikę, która pozwoli wspólnie zdobywać tytuły.

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