Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,6 u wybrzeży Gwatemali — RMF24

We wtorek u wybrzeży Gwatemali doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,6. Epicentrum znajdowało się 43 kilometry na południe od miasta Puerto San José, a hipocentrum leżało na głębokości 35 kilometrów, podaje RMF24.

Wstrząsy odczuto w trzech krajach

Wstrząsy były wyraźnie odczuwalne w stolicy Gwatemali, gdzie kołysały się budynki. Odczuto je również w sąsiednim Salwadorze i Nikaragui.

Według informacji lokalnych władz, w chwili publikacji nie było danych o poszkodowanych ani poważnych zniszczeniach. W materiale nie podano informacji o ewakuacji ani innych skutkach wstrząsów.

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Doniesienia o erupcji Fuego

RMF24 zaznacza również, że doszło do erupcji wulkanu Fuego. Redakcja nie podaje szczegółów dotyczących jej skutków.

Dzień wcześniej trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 wystąpiło na północy Peru. Wówczas również nie było doniesień o poszkodowanych. W październiku w Panamie zarejestrowano silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7.

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