У берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6 — RMF24

Во вторник у побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 43 километрах к югу от города Пуэрто-Сан-Хосе, а очаг залегал на глубине 35 километров, сообщает RMF24.

Толчки ощутили в трех странах

Толчки отчетливо ощущались в столице Гватемалы, где раскачивались здания. Их также почувствовали в соседних Сальвадоре и Никарагуа.

По информации местных властей, на момент сообщения не было данных о пострадавших или серьезных разрушениях. Информация об эвакуации или других последствиях толчков в материале не приводится.

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Сообщения об извержении Фуэго

RMF24 также отмечает, что произошло извержение вулкана Фуэго. Подробностей о его последствиях издание не приводит.

Днем ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Перу. Тогда также не поступало сообщений о пострадавших. В октябре в Панаме было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 7,7.

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