Amerykańska tenisistka Jessica Pegula pokonała Martę Kostiuk 6:2, 7:5 w meczu fazy grupowej WTA Finals w Indian Wells Tennis Garden. Wynik ten pozbawił Kostiuk możliwości wyprzedzenia Polki Igi Świątek w światowym rankingu, informuje Interia Sport.

Według serwisu Kostiuk mogła wyprzedzić Świątek na koniec sezonu tylko pod warunkiem odniesienia dwóch zwycięstw w fazie grupowej WTA Finals. Przed meczem z Pegulą Ukrainka przegrała już z Lindą Noskovą 2:6, 4:6. Po drugiej porażce Świątek zakończy sezon na dziewiątej pozycji w rankingu.

Pierwszy set dla Peguli

Pegula rozpoczęła mecz od wygrania dziewięciu kolejnych punktów i szybko uzyskała przewagę przełamania. W pierwszej partii Kostiuk popełniła 17 niewymuszonych błędów, podczas gdy Amerykanka pięć. Pegula wygrała seta 6:2 w 30 minut.

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Na początku drugiej partii Kostiuk ponownie straciła podanie, ale zdołała wrócić do walki. Przy stanie 4:4 Pegula nie wykorzystała dwóch break pointów. W jedenastym gemie Amerykanka prowadziła 0:40 przy podaniu rywalki, ale Kostiuk wygrała cztery punkty z rzędu. Mimo to gem padł łupem Peguli po nieudanym skrócie i podwójnym błędzie Ukrainki.

Mecz Peguli z Noskovą

Kostiuk znalazła się w gronie uczestniczek WTA Finals jako pierwsza rezerwowa po wycofaniu się Jeleny Rybakiny z powodu problemów zdrowotnych. W tym sezonie Ukrainka dwukrotnie pokonała Pegulę: w półfinale turnieju w Brisbane oraz w trzeciej rundzie zawodów w Madrycie.

Po zwycięstwie nad Kostiuk Pegula zagra z Noskovą w meczu o awans do półfinału turnieju.

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