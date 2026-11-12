Prezydent USA Donald Trump w przyszłym tygodniu uda się do Azji, gdzie weźmie udział w szczycie przywódców Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej w Manili oraz forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen. Informuje o tym The Japan Times.

Spotkania w Manili i Shenzhen

Na szczycie ASEAN w stolicy Filipin Trump spotka się z regionalnymi przywódcami. Następnie odwiedzi Shenzhen w Chinach, gdzie odbędzie się forum APEC. Jak zauważa publikacja, podczas podróży prezydent USA przeprowadzi spotkania zarówno z sojusznikami, jak i przeciwnikami.

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Podróż po wyborach uzupełniających

Wizyta odbędzie się po wyborach uzupełniających do Kongresu USA 3 listopada, w których Republikańska Partia Trumpa poniosła porażkę. Partia Demokratyczna zdobyła większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie.

Według oceny The Japan Times wyniki głosowania znacznie utrudniły realizację krajowej agendy politycznej Trumpa. Polityka zagraniczna pozostaje jednak jednym z obszarów, w których prezydent USA zachowuje znaczące uprawnienia.

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