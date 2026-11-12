Президент США Дональд Трамп на следующей неделе отправится в Азию, где примет участие в саммите лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле и форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает The Japan Times.

Встречи в Маниле и Шэньчжэне

На саммите АСЕАН в столице Филиппин Трамп встретится с региональными лидерами. После этого он посетит Шэньчжэнь в Китае, где пройдет форум АТЭС. Как отмечает издание, в рамках поездки президент США проведет встречи как с союзниками, так и с оппонентами.

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Поездка после промежуточных выборов

Визит состоится после промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября, на которых Республиканская партия Трампа потерпела поражение. Демократическая партия получила большинство и в Палате представителей, и в Сенате.

По оценке The Japan Times, результаты голосования существенно осложнили реализацию внутриполитической повестки Трампа. Внешняя политика при этом остается одним из направлений, в которых президент США сохраняет значительные полномочия.

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