Cortis przekroczył 1,5 mld odtworzeń na Spotify — Korea Herald

Południowokoreański zespół K-popowy Cortis przekroczył 1,5 mld łącznych odtworzeń na Spotify w ciągu 15 miesięcy od debiutu. Poinformowała o tym wytwórnia Big Hit Music, jak pisze Korea Herald.

16 utworów w katalogu

Według publikacji Cortis uzyskał największą liczbę odtworzeń na platformie wśród męskich zespołów K-popowych, które zadebiutowały w ciągu ostatniego roku. Zespół osiągnął ten wynik dzięki 16 utworom: 15 piosenkom z dwóch minialbumów oraz „Mention Me” — ścieżce dźwiękowej do animowanego filmu Stephena Curry’ego „GOAT”.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najpopularniejszy utwór

Najwięcej odtworzeń zebrał utwór „Redred”, główny singiel z drugiego minialbumu „Greengreen”: został odtworzony ponad 276 mln razy. Sześcioutworowy minialbum ukazał się w maju, a według stanu na październik jego sprzedaż przekroczyła 4,4 mln egzemplarzy, zgodnie z danymi lokalnego serwisu analitycznego.

W sierpniu, z okazji pierwszej rocznicy debiutu, zespół dodał do wydawnictwa jeszcze dwa utwory i wydał rozszerzoną wersję „Greengreen”.

Czytaj nas na